Orléans : ce que l'on sait de la violente bagarre qui a fait un blessé ce samedi Place d'Arc

Après la violente bagarre qui a éclaté devant le centre commercial Place d'Arc à Orléans ce samedi après-midi, vers 18h, faisant un blessé, deux individus sont toujours en garde à vue ce dimanche après-midi. On fait le point sur ce que l'on sait.

Au moins six individus impliqués dans la bagarre

Selon nos informations, deux hommes se disputent, l'un deux enlève sa ceinture et l'enroule autour de son poing. C'est alors que la bagarre éclate devant le centre commercial Place d'Arc, l'un des deux hommes tombe à terre en faisant un grand bruit selon un témoin sur place. Six individus au moins se jettent alors sur lui et commencent à le frapper. Celui avec sa ceinture autour du poing notamment et un autre armé d'une fourchette à barbecue qui lui porte des coups au ventre. Tous rentrent finalement dans le centre commercial pour poursuivre la bagarre.

Les vigiles sur place les séparent, les sortent et préviennent la police. Finalement deux individus sont interpellés par la police nationale et municipale, les autres ont pris la fuite.

La victime hors de danger

Selon une source policière, un blessé a été transporté à l'hôpital, ses jours ne sont pas en danger. Les deux individus interpellés sont toujours en garde à vue ce dimanche après-midi.