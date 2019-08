"Orléans" de Yann Moix vu par une libraire orléanaise

Orléans, France

C'était inévitable et attendu : "Orléans", le nouveau roman de Yann Moix, publié ce mercredi 21 août chez Grasset, fait polémique. En tout cas il signe, comme c'est le cas depuis de longues années déjà, la fracture, irréparable, entre l'écrivain originaire d'Orléans, et sa famille.

Car dans ce roman, annoncé comme l'une des sensations de la rentrée littéraire, Yann Moix raconte l'histoire d'un enfant maltraité, humilié, frappé par son père. Et cet enfant, dit-il, c'est lui. "C'est un roman d'humiliation comme il existe des romans d'initiation" écrit l'auteur sur la quatrième de couverture.

Des scènes de maltraitance d'une grande violence

Et effectivement les scènes qu'il décrit sont parfois d'une violence inouïe. Comme cette nuit où Yann Moix, alors en CE1, est puni pour avoir fait un cauchemar : son père l'emmène de force en voiture et l'abandonne, en pyjama, "dans un fossé rempli de ronces, d'orties et de gazon pétrifié" au coeur de la forêt d'Orléans.

Dans une interview accordée le week-end dernier à la République du Centre, le père ainsi mis en cause, José Moix, âgé de 75 ans, a totalement démenti ces violences. Reconnaissant "une bonne paire de claque, une fois, quand il a tenté de défenestrer son frère du première étage". Le frère, Alexandre Moix, écrivain lui aussi et résidant toujours à Orléans, a lui répondu à France Bleu Orléans qu'il ne réagirait pas à ce livre.

Pour moi c'est un grand auteur français - Héloïse Lévêque

Mais alors, il est comment le nouveau Yann Moix, vu par une libraire orléanaise ? "La première partie qui s'appelle "Dedans", dans laquelle il décortique les rapports avec ses parents et la maltraitance, est _extrêmement dérangeante_, mais comme peut l'être un roman dans lequel on aborde ces questions" raconte Héloïse Lévêque, libraire à Chantelivre à Orléans.

La librairie Chantelivre à Orléans avec Héloise Lévêque qui alu "Orléans" de Yann Moix © Radio France - Anne Oger

"Et j'ai trouvé que c'était adouci par la deuxième partie, qui s'appelle Dehors, dans laquelle il parle simplement de cet enfant. _Et moi j'ai détaché Yann Moix de ce livre_. Pour moi, ça reste un grand auteur français. Il sait écrire, indéniablement".

Yann Moix n'a pas besoin des libraires pour vendre des livres

A Chantelivre, Orléans trouvera sa place à l'entrée de la libraire, comme tous les livres qui font référence à l'histoire de la ville. Héloïse Lévêque, a fait en sorte de prendre ses distances avec la dimension personnelle, orléanaise, douloureuse, de ce livre. Fiction ou réalité ? "Inexorablement on se pose la question, mais moi j'ai lu un roman. Il y aura une polémique, il y aura ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas, moi ça n'est pas mon boulot d'en juger".

Héloïse se doute que la polémique va jouer sur les ventes, que les gens vont en parler. "Mais de toute façon avec Yann Moix, comme avec Houellebecq, il y a toujours des polémiques. Les personnages sont détestables, mais on aime bien les lire, surtout quand ils savent écrire !"