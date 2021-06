Orléans : des coups de feu tirés en pleine nuit dans le quartier Saint Marc

L'enquête ne fait que commencer et il y a déjà beaucoup de questions autour de ces coups de feu tirés dans la nuit de lundi à mardi, rue du 8 mai 1945, quartier Saint Marc à Orléans. Il était environ 1 heure du matin. Une voiture a été prise pour cible et visée avec une arme lourde type Kalachnikov. Le véhicule s'est immobilisé. La police a alors été appelée mais, une fois sur place, il n'y avait plus personne : pas de conducteur, pas de passager. Des traces de sang ont tout de même été découvertes autour du véhicule. Ce qui laisse penser que quelqu'un a bien été blessé par ces tirs.

Un jeune se présente aux urgences du CHRO

Toujours dans la nuit de lundi à mardi, un jeune homme de 19 ans s'est présenté aux urgences de l'hôpital d'Orléans avec des blessures au visage. Il a expliqué qu'il avait été frappé à coups de crosse, sans donner plus de précisions. Selon la police, les deux affaires sont sans doute liées. La police judiciaire d'Orléans a ouvert une enquête pour " tentative d'assassinat".