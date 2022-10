Orléans : deux nouveaux immeubles de la rue de Bourgogne évacués en raison d'un risque d'effondrement

C'est une habitante du 77 de la rue de Bourgogne qui a donné l'alerte ce lundi : elle avait des difficultés à ouvrir la porte et les fenêtres de son logement. La ville a alors mandaté des experts sur place. Et là, ils ont découvert qu'une fuite d'eau avait provoqué des excavations, des trous, qui fragilisent les fondations des immeubles du 77 et 79 de la rue.

9 logements évacués, les habitants relogés par la mairie

Immédiatement, la mairie a ordonné l'évacuation de 9 logements soit 20 personnes qui ont été relogées avec l'aide du Centre Communal d'Action Sociale. Le commerce d'alimentation générale, situé au rez de chaussée, a dû lui aussi fermer ses portes. A ce stade, les investigations ont permis d'écarter un risque de basculement des façades sur la rue. Mais, les experts doivent encore évaluer le risque d'effondrement.

Bis repétita rue de Bourgogne

En janvier dernier, une cinquantaine d'habitants de cette même rue de Bourgogne avaient déjà évacué leurs logements suite à l'apparition de fissures sur les murs et les façades. C'était en haut de la rue, entre les numéros 17 et 21. Depuis l'état de catastrophe naturelle a été reconnu et leurs immeubles doivent être démolis.