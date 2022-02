Une partie de la rue Aignan-Thomas Desfriches et de celle de l'Etelon sont fermées à la circulation depuis samedi 5 février 23h30. En cause, un affaissement d'une trentaine de centimètres sur la route.

Orléans : deux rues fermées à la circulation à cause d'un affaissement de la route

Un arrêté municipal pris en urgence samedi 5 février dans la soirée à cause d'un effondrement d'une trentaine de centimètres sur la route.

La rue Aignan-Thomas Desfriches est fermée à la circulation et interdite au stationnement sur le tronçon entre la rue de l'Etelon et la rue du Petit Saint-Loup. En perpendiculaire, c'est aussi la rue de l'Etelon qui est partiellement fermée, depuis la rue des Juifs et en direction de la rue Aignan-Thomas Desfriches.

La rue Aignan-Thomas Desfriches, est une route parallèle à la rue de Bourgogne, mais a priori pas de rapport direct avec la menace d'effondrement des deux immeubles selon la police municipale. Les rues seront rouvertes à la remise en état de la chaussée.