Orléans, France

Un jeune homme de 18 ans a été condamné à 18 mois de prison dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve. Le jeune garçon comparaissait pour avoir avec quatre autres individus, tous mineurs, agressé un homme le 12 novembre dernier vers 2h30 du matin dans le quartier Bourgogne à Orléans. Une agression particulièrement violente dont une partie a été filmée par les caméras de surveillance de la ville.

Un véritable passage à tabac

La scène a été filmée par la caméra de surveillance de la rue du Poirier. Les images font froid dans le dos. On y voit deux individus se décaler légèrement d’un attroupement. Quelques secondes plus tard, l’un déclenche son portable visiblement pour filmer, l’autre, le prévenu, parfaitement identifié assène alors un violent coup de pied par derrière sur la nuque de la victime. S’en suit un véritable tabassage. L’homme agressé est policier municipal mais il est en civil ce soir-là. Il tombe à terre, les violences se poursuivent. Un passant ne peut s’interposer. Mâchoire cassée, plancher orbital enfoncé, de multiples plaies et hématomes conduisent la victime à l’hôpital. Ce père de famille y restera 10 jours, sans voir sa fille de quatre ans. Avec son visage tuméfié, il est méconnaissable.

Les images sont sans équivoque

_"On n’est pas dans un jeu vidéo, on n'est pas dans street fighter, pourquoi ce geste disproportionné?"demande la présidente du tribunal. C’est là que les versions diffèrent. Pour l’adolescent d’à peine 18 ans, c’est l’homme qui, le premier, a donné un coup de poing à un de ses camarades parce qu'il avait refusé de lui donner une cigarette. "On a tous vu rouge alors," dit-il. La victime qui reconnaît avoir un peu bu en soirée chez des amis nie ce coup. "Peut-être un coup de coude" tente-t-il d'expliquer car il "a senti les jeunes vouloir lui faire les poches."_ Cette scène n’a pas été filmée. C'est donc parole contre parole. Le tribunal a préféré rester sur des images sans équivoque, celles du tabassage.