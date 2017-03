Orléans: il cale des rendez-vous sexuels à l'une de ses collègues

Il faut parfois se méfier de ses collègues de travail. Un homme de 52 ans a été placé en garde à vue pour avoir inscrit une de ses collègues sur un site de rencontres. Il se faisait passer pour elle et donnait rendez-vous à des hommes, chez elle, pour des relations sexuelles.

Un homme de 52 ans a été interpellé et placé en garde à vue, lundi, au commissariat d'Orléans pour avoir inscrit à son insu l'une de ses collègues sur un site de rencontres. Il s'était créé un profil à son nom sur internet, il se faisait passer pour elle et il est allé jusqu'à caler des rendez-vous à son domicile. Des hommes se sont présentés pour avoir des relations sexuelles, pensant qu'elle les attendait. Il a été confondu grâce ou à cause de ses fautes d'orthographe. Il aurait agi par vengeance professionnelle.

Une histoire d'usurpation d'identité rocambolesque

Il y a quelques mois, on sonne un soir chez cette femme qui habite l'agglomération orléanaise. Derrière la porte : un homme. Elle ne le connait pas, il explique qu'après leur discussion sur internet, il vient pour leur relation intime. Elle tombe des nues, elle n'est jamais allée sur un site de rencontres, ce n'est pas elle, il se trompe, elle le repousse. L'homme insiste et lui rappelle leurs multiples échanges. Elle l'a même invité à passer à son domicile. La femme va porter plainte au commissariat. Les policiers vont alors se rendre sur le fameux site de rencontres pour décortiquer sa soi-disant correspondance. Son profil a été créé il y a 2 ans, ils lui montrent les messages qu'elle est censée avoir écrit avec plusieurs hommes. Et là elle reconnait la manière d'écrire d'un de ses collègues, ses problèmes de syntaxe et les fautes d'orthographe lui mettent la puce à l'oreille. Les enquêteurs vont suivre la piste de cet homme et trouver confirmation dans son ordinateur, tout y est consigné. L'homme a été interpellé, en garde à vue il finit par reconnaitre les faits. il a fait cela par jalousie, elle avait eu une promotion dans l'entreprise et pas lui. Ils n'avaient pas de mauvaises relations mais il ne l'a pas supporté. Il a été relâché jeudi, il sera convoqué au tribunal pour usurpation d'identité et atteinte à la vie privée.La garde à vue a pris fin mercredi, il sera jugé prochainement dans le cadre d'une procédure de plaider-coupable.