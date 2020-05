Un homme de 26 ans qui s'était évadé de la maison d'arrêt de Saran le 14 mai a été interpellé ce mardi. Il est retourné en détention ce mercredi soir. Il avait fait croire qu'il devait se rendre à des obsèques pour obtenir une permission de sortie et n'était jamais rentré le soir à la prison.

Orléans : il obtient une permission de sortie pour "se rendre à des obsèques" et en profite pour s'évader

Cet homme de 26 ans a été interpellé mardi par la police, dans l’agglomération d'Orléans, chez sa copine où il vivait depuis plusieurs jours. Le parquet d'Orléans indique qu'il était recherché depuis le 14 mai pour évasion : en fait, il avait obtenu du JLD, le juge des libertés et de la détention, une permission de sortie pour "assister aux obsèques de son parrain".

Il ne s'est jamais rendu aux obsèques

Mais il ne s'y est jamais rendu, indique Céline Visiedo, procureure adjointe de la République d'Orléans, et il n'est pas non plus rentré le soir à la maison d'arrêt de Saran, comme il y était obligé.

Retour à la case prison

L'homme (en état de récidive légale, pour une autre affaire d'évasion) a écopé de huit mois de prison ferme ce mercredi au palais de justice d'Orléans, avec incarcération immédiate,dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).