Orléans : il sort une arme "factice" devant le CFA de la Chambre des Métiers

Un jeune apprenti de 18 ans a menacé l'un de ses camarades hier à Orléans.. avec une arme factice. La direction du CFA a appelé la police.

Les faits remontent à lundi en début d'après midi. Un jeune apprenti du CFA de la Chambre des Métiers, rue Charles Péguy à Orléans, arrive devant l'établissement avec des copains. Il sort alors de ses affaires une arme factice et la pointe sur la tempe de l'un de ses camarades. Lui assure qu'il a tout de suite dit qu'il s'agissait d'une blague et d'une fausse arme. Mais, ce n'est pas la version de la victime ni des témoins. Ils ont prévenu la direction du CFA. Et forcément, après les évènèments de jeudi dernier à Grasse, où un lycéen a ouvert le feu dans son établissement, le CFA a pris la chose très au sérieux et prévenu la police. Le jeune de 18 ans, pas connu des services de police, a été interpellé au sein de l'établissement et placé en garde à vue. Il maintient que " c'était une plaisanterie, juste pour s'amuser". Il sera prochainement convoqué devant la justice. L'arme, factice, elle n'a pas été retrouvée dans ses affaires.