Orléans : il tombe en panne d'essence alors qu'il est poursuivi par la police

Ce n'était vraiment pas sa soirée : un homme de 42 ans a été interpellé par la police à Orléans, dans la nuit de mardi à mercredi. Au volant d'un scooter 125 cm3, il a déjà commencé par accélérer quand il a vu une patrouille de police. Ce comportement a évidemment intrigué les policiers qui l'ont pris en chasse.

Il roulait sans permis et après avoir bu

Mais, il n'y a pas eu vraiment de course pousuite. Le conducteur du deux roues est tombé en panne d'essence et il a été interpellé sur le champ. Il avait un taux d'alcoolémie supérieure aux limites autorisées et surtout il était en défaut de permis de conduire. Il a été placé en garde à vue.