Orléans : jugés au tribunal pour pour avoir triché au bac en mai dernier

Lui est élève en terminale STMG à Orléans, elle est en première année de licence de droit. Tous les deux se retrouvent à la barre du tribunal judiciaire, et n'avaient sans doute pas imaginé y comparaître un jour. Pourtant, ils sont là, devant un juge, pour entériner la sanction que leur a proposée la procureure de la République d'Orléans lors d'une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, une CRPC. Chacun devra effectuer un stage de citoyenneté dans les six prochains mois.

"Ca n'est pas commun, que ce tribunal ait à juger une affaire de fraude à un examen" souligne le président, "d'avoir deux jeunes gens comme vous à la barre. Expliquez-nous" les exhorte-t-il. Les faits sont relativement simples et la fraude presqu'un peu naïve. Le 12 mai 2022, Nathan passe son épreuve de droit-économie du bac STMG au lycée Benjamin Franklin. Au bout d'un certain temps il demande à aller aux toilettes. Un surveillant l'accompagne. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Nathan y dissimule le sujet de l'épreuve. Quelques minutes plus tard, Marie qui se trouve au CDI de l'établissement, vient récupérer le sujet, repart plancher et rédiger, et revient régulièrement cacher sa copie dans les toilettes pour hommes.

Les caméras dans le couloir du lycée ont tout filmé

C'est le manège de Nathan, qui demande vraiment très souvent à aller faire pipi, qui alerte le surveillant. Très vite, le lycée comprend qu'il y a triche. D'autant qu'à l'examen des copies, on se rend compte qu'il y a deux écritures différentes. La sienne, puisqu'il a commencé à rédiger sa copie, puis une autre, celle de Marie, qui a pris le relais. Et puis il y a des vidéos des caméras de surveillance installées dans le couloir de l'établissement. Les aller-retours incessants des deux adolescents vers les toilettes, pendant plus de deux heures, y sont très clairs. Le lycée porte plainte le lendemain, pour fraude.

"Vous avez vraiment cru que ça allait passer ?"

Convoqué pour une simple audition libre au commissariat d'Orléans, puis placé en garde à vue parce qu'il nie ce qui semble être l'évidence, Nathan finit par reconnaître avoir triché. C'est ce qui lui vaut cette comparution au tribunal. Et une leçon ferme et sans appel que le président leur délivre à la barre, à lui et à sa complice. "Vous avez vraiment cru que ça allait passer ?" demande-t-il. "Ben on n'est pas des experts, c'était pas un plan bien monté" reconnaît la jeune fille. Mais surtout, il leur demande pourquoi ils en sont arrivés là. "On avait travaillé toute l'année à la médiathèque, pour qu'il y arrive. Je voulais vraiment qu'il réussisse". Nathan, dans un souffle, ajoute : "jai honte, très honte".

"Il n'avait besoin que d'un 7 à cette épreuve pour avoir son bac"

"Le résultat, c'est que vous avez tout mis en échec" assène le magistrat. Car Marie, dont les résultats sont irréprochables depuis le début de sa scolarité, a entamé des études de droit. Or cet "écart" et la condamnation qui va avec, seront inscrits à son casier judiciaire. Quant à Nathan, il n'a pas eu son bac, il est aujourd'hui en formation pour apprendre un métier. Mais pendant cinq ans, il a l'interdiction de passer le moindre examen, ça c'est la sanction administrative prévue pour ce genre de fraude. Rien, pas même le permis de conduire, jusqu'en 2027. "Alors qu'il n'avait besoin que d'un 7, à cette épreuve d'économie, pour avoir son bac, car il avait des points d'avance" souligne l'avocat de Nathan.