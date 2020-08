Orléans : l'automobiliste refuse d'obtempérer, sa voiture fait une chute de quatre mètres sur la voie ferrée

Une voiture a fait une chute de quatre mètres ce jeudi après-midi à Orléans, rue du faubourg Saint-Vincent, avant 17h. Elle est tombée sur le toit, le conducteur a réussi à sortir et a pris la fuite à pied. Il a refusé de s'arrêter à un contrôle de police. La circulation des trains est interrompue.

Scène hallucinante ce jeudi un peu avant 17 heures à Orléans, rue du faubourg Saint-Vincent : un automobiliste qui a refusé de s'arrêter à un contrôle de police a glissé sur la chaussée et sa voiture a fait une chute de plus de quatre mètres, terminant sur le toit, sur la voie ferrée en contrebas.

Le conducteur a réussi à sortir de sa voiture et prendre la fuite à pied. Il est activement recherché par la police qui a déployé un gros dispositif.

Circulation des trains interrompue

La circulation des trains est totalement interrompue entres la gare des Aubrais et Vierzon. Et la SNCF doit envisager des manœuvres très compliquées pour récupérer le véhicule, très abîmé, en contrebas, condition sine qua non pour permettre un retour à la normale dans la circulation ferroviaire.

Un important dispositif policier est déployé pour retrouver l'automobiliste en fuite © Radio France - Cécile Da Costa

L'homme en fuite est en cours d'identification. Il pourrait s'agir d'un jeune d'une vingtaine d'années, connu des services de police, recherché pour un accident de la circulation ayant lieu récemment à Tours.