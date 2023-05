Orléans : l'incendie d'une station de lavage provoque l'évacuation d'un hôtel

Plusieurs engins et une douzaine de pompiers se sont déployés ce mercredi sur le boulevard Jean Jaurès, à Orléans. Sur les coups de 14h30, ils ont été appelés pour un incendie au niveau de la station Total, en rénovation depuis plusieurs années. En arrivant sur place, les soldats du feu se sont rendus compte que les flammes viennent de la station de lavage, située à l'intérieur de la station service. C'est un portique de lavage - les gros rouleaux servant à nettoyer les voitures - qui a pris feu. L'origine de l'incendie est inconnue.

Un hôtel évacué

Aucun blessé n'est à déplorer et les pompiers ont éteint l'incendie rapidement. En revanche, l'hôtel Mercure situé juste à côté a été évacuée. Les flammes ont provoqué beaucoup de fumées, qui se sont dirigées vers l'hôtel. En ce début d'après-midi, les quelques clients présents ont quitté leur chambre pour attendre la fin de l'intervention sur le parking. Mais là aussi, aucun blessé n'est à déplorer. Pas de dégât non plus constaté à l'intérieur de l'hôtel.

La circulation était encore perturbée sur le boulevard Jean-Jaurès aux alentours de 15h30, la police ayant bloqué les routes autour de l'incendie.