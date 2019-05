Orléans : la commission d'enquête publique donne son feu vert à la construction de CO'Met

Une nouvelle étape est franchie pour le projet CO'Met à Orléans : après l'avis de la Mission régionale d'autorité environnementale le 5 février dernier, la commission d'enquête publique vient de rendre un avis favorable au projet, sans aucune observation ou recommandation. Cela va permettre à la Ville d'Orléans de délivrer le permis de construire et au préfet du Loiret de signer l'autorisation environnementale.

Dans son rapport, rendu public le 6 mai 2019, la commission d'enquête publique estime que l'étude de circulation, publiée en juillet 2017 par Dynalogic, est "fort intéressante" et "rassurante" s'agissant des "heures de pointe, la charge de circulation des voiries périphériques et des parkings environnant le site". Certains craignaient des problèmes de circulation aux abords de ce futur bâtiment CO'Met. Concernant le risque d'inondation, les commissaires enquêteurs écrivent que le projet est "bien conforme au règlement du plan de prévention des risques inondation du Val d'Orléans".

Un équipement d'intérêt général, selon la commission d'enquête publique

En conclusion, la commission d'enquête publique, qui a travaillé et recueilli les avis du 8 mars au 9 avril, émet un avis favorable et estime que "le développement et la modernisation des services touristiques ainsi concrétisés est une grande avancée pour Orléans Métropole" et que "les grandes salles multifonctionnelles" de ce type "s’inscrivent dans _la notion d'intérêt général_".

Ouverture de CO'Met en 2021

Le projet CO'Met, porté par la Ville, est de construire sur un seul et même site, près du Zénith (Orléans Sud), à la fois un palais des congrès, un nouveau parc des expositions et un grande salle de 10.000 places dédiée au sport et aux spectacles. Les travaux devraient donc pouvoir débuter prochainement, pour une ouverture prévue à l'horizon 2021 et un coût total estimé à 110 millions d'euros.