A Orléans, La FNSEA déclare la guerre de l'eau

La délégation régionale de la FNSEA a déposé un recours ce lundi devant le tribunal administratif d'Orléans. L'organisation conteste le nouveaux schéma de gestion des eaux pour les six prochaines années. Ce schéma prévoit une limitation de l'usage de l'eau et des pesticides pour les agriculteurs.

Démonstration de force ce lundi devant le tribunal administratif d'Orléans. La FNSEA et la Coopération agricole déposait un recours contentieux pour contester le nouveau schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) du bassin Loire-Bretagne.

Le SDAGE, c'est le document qui fixe les orientations pour atteindre les objectifs attendus en matière de "bon état des eaux". Il est établi tous les 6 ans dans 12 zones en France. L'objectif de ce schéma de gestion : atteindre 61 % des rivières et des plans d'eau en bon état en 2027, un chiffre qui est de 24% aujourd'hui.

Reduction de l'usage de l'eau

Ce recours fait suite au rejet du recours gracieux partiel contre le SDAGE Loire Bretagne déposé par les réseaux régionaux territorialement concernés de la FNSEA. Thierry Coué, Président de la FRSEA Bretagne, est à l'initiative de ce recours. Il dénonce un texte "bien intentionné dans sa philosophie, mais qui peut être détourné pour devenir totalement inapplicable".

Objets de tous les maux : La réduction de l'usage de l'eau et la limitation de l'usage de pesticides et produits phytosanitaires qui inquiètent au plus haut point les représentants de la Fédération d'agriculteur.