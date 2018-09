Dans le quartier de la Source à Orléans, l'emblématique tour T17 pourrait bientôt être détruite. C'est la volonté de la ville d'Orléans et de son propriétaire, le bailleur Pierres et Lumières. Les quelques 200 locataires se posent la question de leur avenir.

Orléans-la-Source, Orléans, France

C'est l'un des immeubles les plus connus d'Orléans la Source, l'un des plus imposants aussi. La tour T17, haute de dix-sept étages pourrait bien disparaître du paysage orléanais d'ici quelques années : sa destruction est en réflexion. C'est la volonté de la ville d'Orléans et du propriétaire du bâtiment, le bailleurs Pierres et Lumières.

Mais un tel projet soulève de nombreuses interrogations : celle du coût, notamment. La déconstruction est une opération estimée à environ 10 millions d'euros. Il y a surtout la question des habitants. La tour n'est occupée qu'aux deux tiers, mais cela représente tout de même près de 200 appartements actuellement loués. Des locataires très inquiets pour la plupart.

"Qu'attend le bailleur ? Qu'il y ait des suicides ?"

Ce samedi 14 septembre, la Confédération Nationale du Logement, une association de défense des locataires, organisait une rencontre avec les habitants de la tour pour entendre leurs doutes. Et il y a une chose que tous ou presque déplorent, c'est le manque d'information sur le sujet. Ils entendent des rumeurs sur la destruction de leur immeuble depuis plusieurs années et le bailleur n'a jamais apporté de réponses selon eux. Mira est une locataire : "On attend de Pierres et Lumières qu'ils nous disent que nous serons relogés, et dans quelles conditions nous le serons. Les gens ici sont en dépression ! Ils ne mangent plus, ils ne dorment plus ! Qu'attend le bailleur ? Qu'il y ait des suicides ? Ça va finir comme ça."

Un accord avec l'ANRU pour financer la destruction

Selon les associations de locataires, des accords auraient déjà été trouvés avec l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) afin de financer la destruction de la tour. Et pour tenter d'accompagner les habitants, il y a Michel Ricoud de la CNL : "Quand on a un tel projet, il faut penser aux gens qui sont là, à l'humain. Le projet de destruction il doit être fait aussi pour eux, pas uniquement pour l'urbanisme. Il faut tout faire pour que cette opération prenne en compte les désideratas des locataires. Que ces relogements se traduisent par une amélioration de la qualité de vie."

"Si je dois quitter la Source, je n'ai plus personne."

La CNL affirme que des accords ont d'ores et déjà été trouvés entre Pierres et Lumières et les autres bailleurs de l'Orléanais pour reloger les habitants. Seule la moitié des locataires de la T17 pourrait rester à la Source, les autres seraient contraints d'habiter ailleurs dans la métropole. Mais pour certains, comme Vincent, quitter le quartier est inenvisageable : "Je n'ai pas de famille dans le coin. Si je dois quitter la Source et mes amis, je n'ai plus personne. Si un jour j'ai besoin d'aide, je n'aurais personne à qui demander. J'ai fait un accident du travail, et un AVC. J'ai un traitement à vie et il y a beaucoup de choses qui me font peur aujourd'hui.'

Une réunion prévue entre le bailleur et les locataires

D'autres comme Michel, craignent de se retrouver perdants en fin de compte : "Actuellement j'ai un F2, et je veux retrouver un F2 à la Source. Je paie actuellement 405€ de loyer, et il n'est pas question que l'on nous augmente les loyers !"

Une première réunion d'information est prévue entre le bailleur et les locataires dans quelques semaines. Ce sera fin septembre, ou début octobre.