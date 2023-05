Orléans - La Source : deux cyclistes blessés après une collision avec une voiture

Un accident entre deux cyclistes et une automobiliste s'est produit ce mercredi 10 mai aux alentours de 16h30 dans le quartier d'Orléans - La Source. La collision - dont on ignore à ce stade les circonstances - a eue lieu au niveau du rond-point de l'allée des Sapins et de l'avenue de Concyr. L'un des cyclistes, âgé de 60 ans, est en "urgence absolue" selon les pompiers présents sur place. Il est en cours de transfert vers le CHRO, tout comme l'autre cycliste plus légèrement blessé. La conductrice du véhicule est quant à elle en état de choc. La circulation a été arrêtée à proximité du lieu de l'accident.

