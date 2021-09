Orléans-La Source : un homme de 28 ans frappé à coups de hachette lors d'une rixe

Ce sont des témoins qui racontent la scène aux policiers. Samedi soir, aux alentours de 19 heures dans le quartier de La Source à Orléans, près de la place Voltaire, trois personnes discutent mais la conversation s'envenime.

Une rixe éclate et un homme de 28 ans est attaqué par les deux autres personnes. L'un des agresseurs sort alors une hachette et un katana, un sabre japonais, toujours selon les témoins, et frappe la victime au niveau de la main. L'homme est pris en charge par les secours, et transporté aux CHR d'Orléans. Sa main est presque coupée, précise la police. Les agresseurs, eux, ont pris la fuite.

La victime ne coopère pas

La victime n'a pas souhaité porter plainte et se montre peu coopérative : ni pour expliquer les raisons de cette rixe, ni pour identifier ses agresseurs, qu'elle semble connaître, ajoute la police. L'homme est déjà connu des forces de l'ordre, pour des faits de consommation de stupéfiants, notamment.

Une enquête est ouverte par la police nationale pour violences volontaires avec arme.