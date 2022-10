Orléans : le docteur Roquette jugé en appel pour des sur-irradiations à l'ancienne clinique des Murlins

Il y a deux ans, devant le tribunal correctionnel d'Orléans, le docteur Augustin Roquette ne s'était pas présenté. Mais, ce mardi, devant la Cour d'appel, le septuagénaire, qui exerce toujours dans une clinique de l'Allier est bien présent. C'est même un homme plutôt sûr de lui qui vient donner ses explications et contester les faits qui lui sont reprochés à savoir la sur-irradiation d'une dizaine de patients, entre 2008 et 2009, au sein de l'ex-clinique des Murlins. L'un des patients est décédé depuis et les autres souffrent de graves problèmes digestifs.

A l'époque, on avait tous ou presque la même pratique

Déjà, le médécin conteste toutes les expertises qui ont été faites dans le cadre de l'instruction et qui ont mis en évidence des séances de radiothérapie trop nombreuses, dosées trop fortes et avec un champ d'application très large touchant le petit bassin, le pelvis où se situe notamment la vessie. "A l'époque" dit-il, " dès qu'il y avait un risque modéré à élévé de cancer ganglionnaire, on faisait une radiothérapie pelvienne. On estimait le bénéfice/risque pour le patient". Le médécin ajoute que chaque décision était prise en amont avec une équipe pluridisciplinaire. "Aujourd'hui, les techniques ont évolué, elles sont plus précises et donc c'est difficile de juger ce que j'ai pratiqué à l'époque." Le médécin et son conseil, maître Patrick Maisonneuve ont rappelé " qu'il n'y avait pas en 2008 de consensus médical sur les radiothérapies pelviennes. Les recommandations des autorités sur les cancers de la prostate sont venues après".

Un enfer au quotidien pour les patients qui ont été sur-irradiés

Le docteur Roquette a t-il malgré tout abusé de sa position pour facturer un maximum de séances ? " J'estime que c'est indécent de dire cela. A l'époque, j'avais déjà des honoraires libres. Là, on parle d'une dizaine de patients concernés. Au mieux, ca m'aurait rapporté 1.000 euros de plus à l'année et je rappelle que je voyais 750 patients par an." Le médécin estime donc avoir agi en son âme et conscient, il n'exprime pas de regret, pas même un mot de soutien à l'adresse des patients. " C'est pourtant dramatique les conséquences de cette affaire" précise Gäelle Duplantier, avocate de plusieurs parties civiles, "on peut parler de Mr Crepin qui eu les intestins brûlés après 32 séances de radiothérapie quand 10 à 12 auraient suffi selon certains experts. Et, il y a ceux qui souffrent au quotidien de diarrhées ou d'incontinences. Ils n'osent plus sortir de chez eux ou aller à des fêtes de famille. C'est plus une vie pour eux."

Pas de faute lourde caractérisée selon l'avocate générale

En 1ère instance, en 2020, le Parquet d'Orléants avait requis contre le docteur Roquette 18 mois de prison avec sursis, 50.000 euros d'amende et l'interdiction d'exercer. C'est ce même Parquet qui avait fait appel de la relaxe finalement prononcée par les juges en juin 2020. Mais, ce mardi, assez étonnamment, l'avocate générale a elle considéré qu**'aucune faute grave et délibérée n'avait été commise.** Elle laisse donc aux magistrats de la Cour l'appréciation d'une peine. Le jugement a été mis en délibéré au 6 décembre.