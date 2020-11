Orléans : le local du Parti communiste cible de tags néo-nazis

"Ce n'est pas la première fois mais on est toujours aussi consternés". Mathieu Gallois, le secrétaire départemental du Parti communiste dans le Loiret, ne cache pas sa colère. Ce lundi matin, 2 tags ont été découverts sur la porte d'entrée des locaux de la Fédération, rue Marcel Proust à Orléans. " Ce sont clairement 2 signatures de l'extrême droite et là encore, on est malheureusement habitués" explique Mathieu Gallois.

Le PCF souvent visé dans le Loiret

Depuis 2015, dans le Loiret, la Fédération du PCF a recensé plus d'une dizaine de faits de dégradations, d'agressions ou de menaces sur des militants. En 2016, des signes néo-nazis avaient déjà été découverts sur un bâtiment de la Fédération, à proximité d'une plaque rendant hommage à des résistants. D'autres locaux ont aussi été la cible de tags à Beaugency ou encore à Gien. En 2017, un militant d'extrême-droite avait été condamné par le tribunal correctionnel de Montargis pour des inscriptions sur les locaux du parti communiste, à Gien.

Aucune intimidation ne vous fera reculer

Cette nouvelle affaire intervient alors que les communistes sont en première ligne pour dénoncer l'article 24 de la Loi Sécurité globale. Ils appelaient d'ailleurs à manifester ce weekend dans toute la France." Aucune intimidation ne nous fera reculer dans la lutte contre les idées d'extrême- droite, contre le racisme, la division et la haine" affirme ce soir la Fédération du Loiret dans un communiqué à la presse. Une plainte sera déposée dans les prochaines heures.