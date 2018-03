Fleury-les-Aubrais, France

C'est sur son lieu de travail que les policiers sont venus arrêter cet orléanais de 28 ans. Il est soupçonné d'être le prédateur sexuel qui a sévi à Fleury Les Aubrais le mois dernier. Les forces de l'ordre le recherchaient depuis plusieurs semaines. Placé en garde à vue, l'homme, qui n'a pas de casier judiciaire, a reconnu les faits devant les enquêteurs.

Un même mode opératoire

Il agissait avec le même mode opératoire, comme vous le révélait France Bleu Orléans dès hier. Au volant d'une voiture noire, il s'arrêtait devant les jeunes filles, pour demander son chemin, et les invitait à rentrer dans son véhicule. Une première victime, âgée de 10 ans, a réussi à lui échapper le 16 février dernier. Mais quelques jours plus tard, l'homme a recommencé, avec une fillette de 10 ans, encore. En prétextant l'aborder pour demander son chemin, il lui fait des propositions à caractère sexuelle, ce que la fillette refuse.

L'homme récidive à nouveau le 24 février et aborde une autre jeune fille, de 13 ans, qui rentre chez elle à pied. Le conducteur prétexte à nouveau chercher son chemin et réussit à faire monter l'adolescente dans son véhicule. Il l'emmène dans un parking et lui impose une fellation. Jeudi dernier, il est finalement arrêté. Mis en examen pour viol et tentative de viol (la fellation est juridiquement considérée comme un viol) sur mineur de moins de -15 ans, il a été placé en détention provisoire.