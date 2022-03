Orléans : les sinistrés de la rue de Bourgogne récupèrent leurs affaires chez eux

Sur la droite de l'image, les 19 et 21 de la rue de Bourgogne à Orléans menacent toujours de s'effondrer.

Après plus de trois mois, la trentaine d'habitants sinistrés de la rue de Bourgogne à Orléans ont pu entrer chez eux, le temps de récupérer quelques affaires. Deux heures au maximum, pas plus, car des immeubles menacent toujours de s'effondrer.

Les habitants sinistrés de la rue de Bourgogne chargent leur camion de déménagement © Radio France - Paul Tilliez

Relogés provisoirement par la mairie, ils emportent avec eux, dans des sacs de course et des valises, des vêtements, des ordinateurs ou des jouets. Certains riverains ne savent pas encore s'ils pourront rentrer chez eux. Une commission d'experts se réunit le 12 avril prochain pour déterminer si les deux habitations, aux 19 et 21 de la rue de Bourgogne, devront être démolies.