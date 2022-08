Orléans : les tilleuls du quartier Saint-Marceau sont sauvés !

C'est Serge Grouard, le maire d'Orléans, en personne, qui en a fait l'annonce : la plupart des tilleuls qui depuis plus d'un siècle font face à l'église Saint-Marceau ne seront finalement pas coupés. C'était pourtant ce que prévoyait la Ville afin de pouvoir lancer prochainement des travaux de transformation de la place Domrémy. Mais la mobilisation d'un collectif de riverains opposés à l'abattage des tilleuls a convaincu la mairie d'Orléans de revoir ses plans. Une pétition avait recueilli 1200 signatures.

Le projet d'aménagement sera totalement revu

Le maire d'Orléans Serge Grouard est allé à la rencontre des riverains mobilisés ce mercredi 24 août, et leur a annoncé sa décision de conserver la plupart des tilleurs promis au départ à l'abattage: "on change de projet. Mais on garde l’idée d’avoir un aménagement paysager, un embellissement de cette place qui est superbe et qui va l’être encore plus dès lors qu’on va faire ce projet» a-t-il promis aux habitants.

Sur les neuf tilleuls que compte la place Domrémy, deux devraient malgré tout être coupés car ils sont condamnés en raison d'une maladie. Le projet initial va donc être revu intégralement pour intégrer en son sein ces arbres centenaires qui font la fierté des habitants de Saint-Marceau. En apprenant la nouvelle Jeannine saute de joie : "Super ! Nous on est très contents. Ils font partie du quartier et puis sans eux ce serait moche autour du monument aux morts".

Un nouveau projet de transformation de la place Domrémy va être soumis dans les mois qui viennent aux riverains du quartier Saint Marceau. Les travaux ne commenceront pas, au mieux, avant le premier trimestre 2023.