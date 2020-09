Orléans : nouveau report du procès de 5 Gilets Jaunes poursuivis pour recel de vols sur les Champs-Elysées

Il y avait déjà eu un problème de dossier incomplet (juin 2019), puis la grève des avocats (mars 2020) - c'est cette fois-ci pour raison sanitaire que le procès emblématique de 5 Gilets Jaunes est de nouveau reporté à Orléans : 2 de leurs avocats parisiens ont indiqué au tribunal qu'ils ne pouvaient pas venir ce lundi matin car étant "cas-contact" pour le Covid-19, et donc devant s'isoler.

"Pas d'autre choix que de renvoyer l'audience", a constaté le procureur, qui a appris la nouvelle par mail envoyé dimanche soir à 23h49. Non sans amertume, car "les faits datent déjà du 16 mars 2019, j'imagine que les prévenus aussi ont envie de passer à autre chose". 4 d'entre eux d'ailleurs avaient fait le déplacement depuis Montluçon (Allier) dont ils sont originaires - ayant été avertis trop tard de la situation.

Procès prévu en décembre, si tout va bien

Le 16 mars 2019, ces 5 Gilets Jaunes auvergnats - 4 femmes et un homme âgés de 28 à 60 ans - s'étaient vantés en montant dans le train Paris-Montluçon d'avoir ramené un beau butin de la manifestation qui avait dégénéré ce jour-là sur les Champs-Elysées, avec le saccage de nombreux magasins et l'incendie de plusieurs agences bancaires et kiosques à journaux.

Un voyageur avait alerté la police, qui montait à bord lors du premier arrêt du train, en gare des Aubrais. Les 5 Gilets Jaunes étaient aussitôt interpellés en possession de vêtements Celio et Hugo Boss, d'un bijou Zwarovski et d'un mousseur à lait Nespresso. Lors de leur garde à vue, ils avaient reconnu avoir récupéré ces objets, mais sans avoir participé aux saccages : manifestants, oui, mais pas casseurs, assuraient-ils. Ils devront attendre le 18 décembre pour s'expliquer devant la justice, sauf nouvel imprévu.