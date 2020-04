Orléans : une automobiliste contrôlée avec plus de deux grammes d'alcool par litre de sang

Une automobiliste de 38 ans a été contrôlée et arrêtée mardi après-midi à Orléans. Elle était ivre au volant et en état de récidive. Sa voitures a été confisquée et son permis suspendu. Placée en garde à vue, elle a été libérée sous contrôle judiciaire, et sera jugée en juin 2020.