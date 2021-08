La police du Loiret procède dès cette semaine aux contrôles des pass sanitaires à Orléans, dans le Loiret. Après la prévention, les policiers passent aux verbalisations pour celles et ceux qui n'ont pas de pass sanitaire en règle. Sur plus de 140 contrôles, aucune verbalisation n'a été dressée.

Orléans : premiers contrôles et verbalisations de police des pass sanitaires dans les bars et restaurants

La police du Loiret a procédé à une opération de contrôle des pass sanitaires ce mardi matin dans les bars et restaurants d'Orléans, dans le Loiret. Après une semaine de prévention, les policiers passent donc à la verbalisation. Ils ont donc visité plusieurs établissements, notamment place de Loire, place du Martroi et place du Châtelet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La police a procédé à 143 contrôles, aucune verbalisation au final. © Radio France - Alexandre Frémont

Aucune verbalisation sur une centaine de contrôles

Sur toute l'opération, les agents ont procédé à 143 contrôles dans 8 établissements et ils n'ont établi aucune verbalisation. Que ce soit la vaccination complète, avec les deux doses ou un test antigénique ou PCR négatif de moins de 72 heures : tous les clients sont à jour.

"Tout est ok depuis très longtemps", sourit Cédric, attablé à une table avec un café, "c'est dans la force des choses et il faut s'y habituer si on veut profiter des terrasses et autres". Globalement, les contrôles sont rapides, grâce aux téléphones ou à la tablette, mais c'est un peu contraignant par moment pour certains serveurs. "Dans les moments de rush, ça peut être assez compliqué mais ça peut aussi stabiliser le service", ajoute Alexian, "ça reste malgré tout un peu lourd comme démarche".

Certaines brasseries ont installé des zones de vérifications devant l'établissement. © Radio France - Alexandre Frémont

Quelques gérants remontés contre les policiers

En fin d'opération de police, un des gérants du centre-ville est remonté après le passage des policiers sur sa terrasse. "Ils viennent contrôler ma clientèle alors que nous on est juste là pour faire notre travail de restaurateurs, de servir les gens quels qu'ils soient, vaccinés ou non", commente ce gérant, "je n'ai pas à demander s'ils ont le cul propre et s'ils l'ont bien frotté le matin (sic), c'est tout, ce n'est pas mon rôle". Les agents de police tempèrent : tous les restaurateurs et gérants ne réagissent pas de cette manière. "L'important pour nous, c'est que le restaurateur que l'on a vu tout à l'heure, qui n'était pas content, soit en règle et que ses clients le soient aussi. Le règlement étant appliqué, il n'y a donc pas de problème pour nous", explique le commandant de police François Druon.

Les policiers constatent également que les clients sont tous en règle, conscients de l'importance de ce pass. "Tous ceux qui ont discuté avec nous sont particulièrement contents de notre action car ils se sentent rassurés, ils ont fait l'effort, ils sont vaccinés", détaille le major Jean-Bernard Mignonneaud, "ils viennent tranquillement prendre un café et ils se sentent rassurés parce qu'autour d'eux il y a également des personnes qui ont le pass sanitaire".

Ce type de contrôle se fera de manière aléatoire, et plusieurs fois dans la semaine, préviennent les policiers.