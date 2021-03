Orléans : quatre ingénieurs du projet Spacetrain réclament des salaires impayés devant les Prud'hommes

La société SpaceTrain, qui travaille sur un projet de train à grande vitesse sur coussin d'air, était de nouveau assignée en référé ce vendredi devant le Conseil de Prud'hommes d'Orléans. Quatre salariés, quatre ingénieurs de la start up, réclament des arriérés de salaires et de primes remontant à fin 2019. Les montants varient de 20.000 à 30.000 euros chacun.

Je commence à douter de la bonne foi de cette société

Il y a un an déjà, en février 2020, un couple d'ingénieurs travaillant pour Spacetrain avait engagé la même procédure devant le même conseil de Prud'hommes et obtenu gain de cause. "Jusqu'où ça va aller ? Ils étaient 2 il y a un an, ils sont 4 aujourd'hui. J'espère ne pas revenir dans un an encore avec 2 fois plus de dossiers" ironise l'avocat des salariés, Me Quentin Roussel. Ses clients demandent des arriérés de salaires remontant à fin 2019. Ils réclament également des primes du 13ème mois et des primes d'objectifs. " A chaque fois, on leur dit que c'est pour bientôt, que la société a des difficultés de trésorerie. Moi, je commence à douter de la bonne foi de cette société.

Dans la salle d'audience, les quatre ingénieurs évitent de croiser le regard de leur ancien patron, le président de Spacetrain, Emeuric Gleizes. Tous les quatre sont actuellement en arrêt maladie avec, pour eux aussi, des "difficultés de trésorerie au quotidien" précise leur avocat.

Bientôt un crédit impôt recherche ?

De son côté, la société Spacetrain conteste une partie des salaires impayés. Son avocate, Me Audrey Palmace, explique qu'il y a eu une "ventilation des salaires non payés de 2019 sur 2020" mais sans préciser les montants. Elle rappelle que tous les ingénieurs n'ont pas d'avenant à leurs contrats concernant le versement d'un 13ème mois ou d'une prime d'objectifs. Quant aux difficultés plus globales de Spacetrain, dettes à l'Urssaf et dettes de loyers, Me Palmace assure que des accords ont été trouvés pour étaler les paiements. " Spacetrain, c'est un beau projet, un projet d'avenir. D'ailleurs, la société devrait enfin toucher un crédit d'impôt recherche de 184.000 euros" avance l'avocate. Cet argent, qui donnera une bouffée d'air à l'entreprise, devrait arriver d'ici 2 semaines selon Emeuric Gleizes. Le Conseil de Prud'hommes lui rendra sa décision le 2 avril.