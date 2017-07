Orléans : Speed Burger fait son mea culpa

L'enseigne de livraison à domicile de hamburgers qui refuse de livrer dans le quartier de l'Argonne à Orléans se dit prête aujourd'hui à assurer de nouveau un service sur place. C'est la suite de l'information que vous a révélé France Bleu Orléans.

Speed burger fait marche arrière. L'enseigne de livraison à domicile de hamburgers refusait de livrer dans le quartier de l'Argonne à Orléans mais elle se dit aujourd'hui encline à revenir sur sa décision. Ne pas livrer dans ce quartier populaire d'Orléans pour des raisons de sécurité avait suscité la polémique, certaines associations parlant de "discrimination" et la Mairie d'Orléans de situation "inadmissible."

La direction locale de Speed burger affirme aujourd'hui vouloir mettre un terme à cette pratique commerciale. Mathias Breton, le gérant du magasin Speed burger d'Orléans, explique "qu'il y a eu des incidents du type jets de pierre, agressions et vols sur les livreurs" et que "certains d'entre eux ne voulaient plus se rendre dans ce quartier parce qu'ils avaient peur." Maintenant le responsable se dit prêt à y retourner : "Il n'y a aucun problème à refaire un test. La décision que j'avais prise sur l'Argonne, ce n'était pas de gaieté de coeur dans la mesure où je suis un commerçant et que cela me fait des commandes en moins et donc moins de chiffre d'affaires. Votre reportage a été positif, on va travailler avec les associations et la mairie afin de refaire un service de livraison de qualité sur l'ensemble des quartiers d'Orléans."

Mathias Breton, le dirigeant de Speed burger doit d'ailleurs rencontrer ce vendredi, Olivier Geffroy, l'adjoint à la sécurité de la ville d'Orléans.