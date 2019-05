Orléans : trois adolescents de 14 ans mis en examen pour vol avec violences après l'agression d'une sexagénaire

Trois ados de quatorze ans ont été interpellés ce lundi, un mois et demi après l'agression d'une femme de 64 ans à Orléans. Ils sont mis en examen pour vol avec violences. La sexagénaire avait eu les deux poignets cassés.

Orléans, France

Ils sont soupçonnés d'avoir agressé une dame de 64 ans, le 16 mars dernier, en pleine rue à Orléans. Trois jeunes de quatorze ans ont été placés en garde à vue lundi et mis en examen mardi après-midi par un juge pour enfants pour vol avec violences.

Ils avaient mis au sol la sexagénaire, "en lui faisant une balayette", explique le procureur Nicolas Berssone, et lui avaient arraché son sac à mains. La victime avait eu les deux poignets cassés et soixante jours d'ITT (interruption temporaire de travail). Le plus impliqué des trois adolescents dans ces faits de violence a été placé dans un foyer extérieur au Loiret.