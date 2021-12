Orléans : un accident impliquant un poids-lourd coupe l'autoroute A10 au niveau de la sortie Orléans-Nord

L'autoroute A10 est coupée à la circulation ce samedi après-midi après un accident impliquant un poids-lourd, il serait couché sur la voie, au niveau de la sortie Orléans-Nord en direction de Paris. Les pompiers sont sur place, l'accès à l'A10 est interdit et une sortie obligatoire mise en place.

Un accident impliquant un poids-lourd s'est produit sur l'autoroute A 10 ce samedi vers 18h au niveau de la sortie Orléans-Nord (numéro 14) en direction de Paris forçant VINCI Autoroute à totalement couper la circulation à ce niveau ce samedi soir indique VINCI Autoroute dans un communiqué.

De grosses perturbations

Les pompiers se rendent sur place, le poids-lourd serait couché sur la chaussée, de nombreuses perturbations sont en cours et à prévoir pour les prochaines heures. "Sortie obligatoire et accès interdit à Orléans-Nord (sortie 14)", indique le communiqué. Les secours doivent maintenant procéder à l'évacuation du véhicule impliqué pour rétablir la circulation.

Sur l'A10, l'entrée est déconseillée et la sortie conseillée à Meung-sur-Loire (sortie 15), la sortie obligatoire et l'accès interdit à Orléans-Nord (sortie 14). Sur l'A71, l'entrée est déconseillée et la sortie conseillée à Orléans centre (sortie 1).