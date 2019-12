Orléans : un cycliste blessé au couteau après une altercation avec des automobilistes

Orléans, France

La scène se passe près de la place du Cheval Rouge, dans le centre ville d'Orléans, ce vendredi 20 décembre au soir. Un homme de 27 ans, à vélo, se voit couper la route par une voiture dans laquelle il y a 4 personnes. Au feu suivant le cycliste adresse ses reproches au conducteur, il y a une dispute, et tout le monde repart.

Mais un peu plus loin, de nouveau à l'arrêt, le conducteur de la voiture, et son passager de devant sortent du véhicule, le premier a dans les mains un couteau. Le cycliste est frappé plusieurs fois. Il tente de poursuivre ses agresseurs quand ils remontent dans leur voiture, mais il s'écroule en pleine rue.

Pronostic vital engagé lors du transport à l'hôpital

L'homme a en fait cinq plaies sur le corps, dont une au niveau du ventre. Vendredi soir, quand il est pris en charge par les secours, son pronostic vital est engagé. Un pronostic vital finalement levé le samedi, mais l'homme est toujours hospitalisé.

Les quatre occupants de la voiture, trois hommes et une femme, âgés de 17 à 26 ans ont été interpellés, placés en garde à vue, et présentés à un juge d'instruction ce lundi. Le parquet d'Orléans a demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour tentative de meurtre concernant le conducteur et son passager. Et pour non dénonciation de crime et non assistance à personne en danger dans le cas deux deux passagers.