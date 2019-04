Orléans : un an de prison ferme pour le concubin violent

Par Antoine Denéchère et Mathilde Bouquerel, France Bleu Orléans et France Bleu

Lundi, il avait frappé sa compagne, lui avait cassé le bras et l'avait menacée de mort : un homme de 35 ans, habitant à Olivet, a été condamné ce jeudi par le tribunal correctionnel d'Orléans. Il écope de deux ans de prison, dont un an ferme, et a l'obligation de résider chez son frère.