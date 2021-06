Orléans : un enfant de 6 ans se noie à l'Ile Charlemagne, transporté en état d'urgence absolue à l'hôpital

Un enfant de six ans s'est noyé en fin d'après-midi à l'Ile Charlemagne. Après plus d'une heure de tentative de réanimation sur place, les pompiers l'ont transporté en état d'urgence absolue à l'hôpital de La Source, à Orléans. Sa mère, sous le choc, a elle aussi été transporté jusqu'à l'hôpital.

Ce sont les surveillants de baignade qui ont donné l'alerte vers 17 heures. Juste avant la mère avait prévenu les maîtres-nageurs de la plage de la disparition de son fils. Ils retrouvent alors le petit garçon dans l'eau à environ dix mètres du bord.

Les secouristes de la base de loisirs de l'Ile Charlemagne prodiguent les premiers soins jusqu'à l'arrivée des pompiers et du SMUR. Sur place, l'enfant, âgé de six ans, né en 2014, est inconscient. Après plus d'une heure de tentative de réanimation, il est transporté à l'hôpital de La Source en état d'urgence absolue. Sa mère, sous le choc, a elle aussi été transférée à l'hôpital en état d'urgence relative.

En plus des pompiers et de l'équipe du SMUR, la police nationale était sur place ainsi que les policiers municipaux. Ces derniers ont établi un périmètre de sécurité autour de l'intervention. Selon nos informations, la famille vit à Saint-Denis de l'Hôtel dans le Loiret.