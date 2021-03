Orléans : un garçon de cinq ans renversé par une voiture, son état est rassurant

Un enfant de cinq ans a été renversé par un automobiliste, mercredi soir à Orléans. Son état n'inspire plus d'inquiétude.

Un jeune garçon de cinq ans a été renversé par un automobiliste, ce mercredi soir vers 18 heures, boulevard Marie Stuart, dans le quartier de l'Argonne à Orléans, selon une source policière, confirmant une information de nos confrères de La République du Centre. Selon les premiers éléments de l'enquête, il a échappé à la vigilance de son oncle et traversé la rue. L'automobiliste, qui roulait à faible allure, a ensuite percuté l'enfant.

La victime, qui a un temps perdu connaissance, a été prise en charge par le SMUR et les pompiers, et transportée au Centre Hospitalier Régional d'Orléns. Ce jeudi, son état n'inspire plus d'inquiétude, il devrait d'ailleurs quitter l'hôpital dans l'après-midi. Le conducteur, un habitant du quartier, était en règle. Le contrôle d'alcoolémie s'est révélé négatif.