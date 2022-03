Orléans : un jeune condamné à 10 mois de prison ferme pour l'incendie au commissariat de l'Argonne

Dans la salle du tribunal correctionnel d'Orléans, une dizaine de policiers sont venus assister au procès. Le Directeur départemental de la sécurité publique, Thierry Guiguet-Doron, est là aussi. "C'est rare que je me déplace dans un tribunal. Mais, là, les faits sont graves. Mes hommes ont eu peur même s'ils n'étaient pas sur place ce soir là. Je me devais d'être avec eux aujourd'hui." Dans le box, Mohamed, majeur depuis seulement un mois, comparait lui pour outrage, menace de mort et dégradation de biens. Le garçon vit chez son père dans le quartier de l'Argonne et travaille de temps en temps sur des chantiers de fibre optique.

Quand Poutine sera là, vous ferez moins les malins

Quelques heures avant l'incendie du poste de police, Mohamed et ses amis avaient eu une altercation avec une patrouille de police. Très vite, le ton était monté et Mohamed avait proféré des menaces : "Quand Poutine sera là, vous ferez moins les malins" ou encore "Attendez qu'il fasse nuit et tout le quartier va brûler". Ces menaces et ces injures, Mohamed les reconnait : "J'étais énervé parce qu'on était tranquillement Place Mozart et les policiers ont gazé un copain." Pour le reste, Mohamed réfute toute participation aux feux de poubelles et aux évènements qui ont suivi.

Trahi par une trace d'ADN sur un jerricane d'essence ?

Seulement, il y a dans le dossier, deux éléments troublants. D'abord des vidéos ont été prises peu de temps après le déclenchement du feu et retrouvées dans le portable de Mohamed. Mais, surtout, les enquêteurs ont retrouvé une trace d'ADN sur le bouchon d'un jerricane d'essence découvert devant le commissariat. "Je fais de la moto et parfois je cache mon bidon dans des buissons. C'est peut-être quelqu'un qui l'a pris". Sa défense est fragile et la présidente du tribunal lâche un soupir. C'était peut-être l'occasion pour lui de dire la vérité.

"C'est le procès de la haine des policiers" selon le Procureur

Mohamed, qui n'a jamais été condamné, n'est pas un inconnu pour les policiers qui patrouillent régulièrement dans le quartier de l'Argonne. "Il nous nargue, il fait des vidéos de nous en rajoutant des bruits de boucs, ça dure depuis trop longtemps" explique un policier dans la salle. En fait, la police soupçonne Mohamed et son groupe d'amis d'organiser un trafics de stupéfiants, dans le hall d'un immeuble de la Place Mozart. " On les dérange et ça ils ne le supportent pas" confie un autre agent dans le couloir du tribunal.

Pour le procureur, ce procès est celui de "la haine du policier et de l'Etat" et le jeune prévenu n'a pas mesuré la gravité des faits en mettant le feu aux poubelles devant le commissariat. "Toutes les conditions étaient réunies pour un accident plus dramatique" insiste le représentant du Parquet. Il demande 5 ans de prison ferme.

Condamné à 10 mois de prison ferme

Une réquisition lourde, "trop lourde" a plaidé pour sa part Maitre Stanislas Lemann, du Barreau de Paris. "On ne peut pas faire porter toutes les difficultés de l'Argonne sur ce garçon qui a tout juste 18 ans". Pour lui, il y a trop de questions non résolues dans ce dossier : qui étaient les autres protagonistes vus sur les caméras de surveillance, qui a acheté l'essence ? Et l'avocat insiste : "Vous croyez vraiment que ça va protéger la société d'envoyer ce gamin en prison dès ce soir ?"

Après une demi-heure de délibéré, le tribunal a tranché. Mohamed est condamné à 30 mois de prison dont 20 avec du sursis probatoire. Il a été maintenu en détention. Un procès sur les intérêts civils aura lieu dans quelques mois. L'autre jeune interpellé dans cette affaire, mineur, vient lui d'être placé en centre éducatif fermé.