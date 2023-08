Orléans : un jeune condamné après un vol de voiture et une course poursuite avec la police

Un jeune habitant de Saint-Jean-de-Braye de 18 ans (depuis juin 2023) était jugé ce mardi devant le tribunal judiciaire d'Orléans pour avoir participé au vol d'une voiture et à une course poursuite avec une patrouille de la bac. Tout commence samedi soir à 22h, rue Danton, à Saint-Jean-de-Braye dans le Loiret : un couple se dispute dans la rue quand deux jeunes font semblant de s'interposer. L'un arrache alors le sac à main de la femme, l'autre récupère les clefs de sa voiture et démarre. Les deux prennent la fuite au bord de cette Peugeot 206.

Ils tentent d'échapper à la police en grillant plusieurs feux rouges

Repérée sur la tangentielle par une patrouille de la Bac, la voiture est prise en chasse. Lorsque le conducteur, un mineur qui sera jugé ultérieurement devant le tribunal pour enfants, s'en aperçoit, il décide de prendre la fuite. Il va s'en suivre une course poursuite de plusieurs minutes jusqu'à la Chapelle Saint-Mesmin.

La voiture grille de nouveau plusieurs feux rouges, prend des contresens à pleine vitesse, évite de peu de percuter la voiture de la Bac sur le parking du supermarché Aldi. Sur une dernière Manoeuvre en marche arrière, le conducteur va finalement percuter un mur et la voiture, déjà ancienne, ne redémarre pas.

"Cette voiture, j'en avais besoin" déplore la victime

Ce mardi, c'est simplement le passager, un jeune sans emploi, qui comparait devant les juges. "Je n'ai pas trop réalisé, j'ai suivi mon copain" dit laconiquement Dymwan'n qui dément avoir volé le sac. La victime, présente à l'audience, explique elle être dégoutée. "Cette voiture, j'en avais besoin. J'ai travaillé pour l'avoir. Mais, comme elle n'était pas assurée, je n'ai plus rien". Une situation qui ne semble pas attendrir le prévenu. "Elle n'aura qu'à prendre les transports en commun" répond le jeune majeur dans son box.

Condamné à 12 mois de prison mais sans maintien en détention

La procureure de la République elle retient surtout la folle course poursuite un samedi soir dans la Métropole. "Vous avez mis votre vie en danger et surtout celles des autres" insiste Emmanelle Bochenek-Puren . "Et j'ai aussi une pensée pour la victime qui a vécu un vrai traumatisme et qui va encore subir les conséquences de ce vol". Pour le vol du sac, de la voiture et la complicité de conduite de sans permis, elle réclame 18 mois de prison dont 10 avec sursis et un maintien en détention.

Finalement, le tribunal a requalifié les faits de vol à l'arraché en vol en réunion et avec violence. Mais, les juges n'ont pas retenu la complicité de conduite sans permis. Le jeune habitant de Saint-Jean-de-Braye est condamné à 24 mois de prison dont 12 avec sursis. Il a interdiction d'entrer en contact avec son complice et avec la victime. Ironie du calendrier judiciaire, le jeune Abraysien a de nouveau rendez-vous ce mercredi devant le tribunal pour enfants pour un cambriolage commis quelques mois avant sa majorité.