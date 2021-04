Orléans : un jeune homme jugé lundi pour avoir tiré au mortier d'artifice sur des policiers

Il avait été interpellé mercredi soir, après de violentes tensions dans le quartier de la Source, à Orléans. Un jeune homme est actuellement en détention, dans l'attente de son jugement, lundi, en comparution immédiate, indique une source judiciaire, confirmant une information de nos confrères de La République du Centre.

Le jeune homme est soupçonné d'avoir tiré au mortier d'artifice sur une patrouille de police. Un autre jeune homme sera lui convoqué ultérieurement devant la justice, laissé libre à l'issue de sa garde à vue. Il avait lui aussi été arrêté mercredi, pour des outrages sur les agents.

Un arrêté pris par la mairie interdisant les feux d'artifice sur la voie publique

Mercredi soir, lors d'un contrôle pour non-respect du port du masque, des policiers municipaux et nationaux avaient été violemment pris à partie par une vingtaine de jeunes. Caillassés et cibles de tirs de mortiers. La ville d'Orléans a ensuite pris un arrêté pour interdire l'usage et la possession de feux d'artifice et d'articles pyrotechniques sur la voie publique