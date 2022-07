Orléans : un neurologue du centre hospitalier mis en examen pour des agressions sexuelles

Un médecin neurologue du CHR d'Orléans est dans le collimateur de la justice. Le praticien a été mis en examen ce jeudi pour une série d'agressions sexuelles sur des patientes. Le Parquet d'Orléans reste très discret sur cette affaire, mais lance un appel à témoins à travers un communiqué envoyé à la presse ce vendredi. L'enquête, confiée à un juge d'instruction, n'en est visiblement qu'à ses débuts.

Des faits commis entre 2020 et aujourd'hui

A l'origine de cette affaire, des plaintes déposées par plusieurs patientes, qui affirment avoir subi des agressions sexuelles de la part de ce médecin neurologue exerçant à l'hôpital d'Orléans. Ces agissements ont été commis sur une longue période, entre le début des années 2010 et aujourd'hui. L'enquête devra établir la matérialité des faits, Et, le Parquet d'Orléans rappelle d'ailleurs le principe de la présomption d'innocence.

La justice cherche à identifier d'autres victimes

Le neurologue a été mis en examen et ne peut plus exercer son activité qu'en présence d'une tierce personne. Il a également une obligation de soins psychologiques. Celles et ceux qui pensent avoir des éléments à fournir aux enquêteurs sont priés de contacter le commissariat de police d'Orléans ou d'appeler au 02.38.24.30.00