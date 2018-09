Orléans, France

L'accident s'est produit vers 19h30. Un véhicule a foncé sur des policiers municipaux en service. Le conducteur a refusé d'obtempérer lors d'un contrôle routier, la voiture passe un premier barrage. La première équipe prévient leurs collègues quelques mètres plus loin et tentent de stopper le véhicule mais il fonce sur les policiers. L'un d'eux a été blessé. Il est touché à l'épaule, a des hématomes à la tête et a des contusions multiples. Ce sont les pompiers qui ont pris en charge cet homme de 39 ans. Mais le policier municipal face au danger qui se présentait à lui a fait usage de son arme. Projeté sur le capot de la voiture, il tire un coup de feu, ce qui a permis à la voiture de s'arrêter et d'éviter le pire pour le policier, selon nos sources. Le véhicule a pris la fuite. C'est une Renault Clio grise, il y a un impact de balle dans le pare-brise et l'avant de la voiture est endommagé. Elle a percuté des plots en béton sur le côté. Deux personnes étaient à bord.

Déploiement de policiers dans le quartier

En tous les cas, le quartier a été bouclé. L'accident a occasionné un déploiement d'envergure de policiers. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Le conducteur à l'origine de l'accident et son passager ont pris la fuite en direction de Saint-Jean-de-Braye avant l'arrivée des secours. Ils sont toujours activement recherchés. Les jours du policier municipal ne sont pas en danger. Les syndicats de police, notamment le syndicat Alliance, par la voix de son représentant dans le Loiret Dominique Coquelle, affirment leur soutien à leur collègue blessé.