Orléans, France

Un contrôle de police a mal tourné jeudi soir, quartier de la Source à Orléans. Un policier a fait usage de son arme, blessant l'occupant d'une voiture en fuite. Deux enquêtes ont été ouvertes.

Deux contrôles en deux heures

Vers 18 heures, une Audi est repérée par les policiers, quartier de la Source. Les fonctionnaires tentent de contrôler le véhicule, mais celui-ci parvient à prendre la fuite. Deux heures plus tard, les mêmes policiers remarquent la même voiture arrêtée à un feu rouge. Ils essaient encore d'intervenir mais la voiture démarre et après plusieurs embardées, un policier sort son arme et tire sur le véhicule. L'un des occupants est alors blessé légèrement. Il a été soigné au Centre Hospitalier Régional d'Orléans, avant d'être placé en garde à vue.

Deux enquêtes ont été ouvertes. La première pour refus d'obtempérer aggravé. Elle est confiée à la police judiciaire. La seconde pour déterminer dans quelles circonstances le policier a fait usage de son arme. Elle est confiée à l'IGPN, la police des polices.