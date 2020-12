Un homme de 51 ans, salarié d'une importante entreprise de transports de l'agglomération orléanaise, a été interpellé le 25 novembre. La police le soupçonne d'avoir commis de nombreux vols de parfums et cosmétiques ces derniers mois, mais aussi de revente. Il est incarcéré, l'enquête se poursuit.

Orléans: un salarié d'une société de transports soupçonné d'avoir volé 100.000 euros de parfums et cosmétiques

Un homme de 51 ans, salarié d'une "importante entreprise de transports de l'agglomération orléanaise" a été interpellé le 25 novembre dernier par les policiers orléanais, indique ce lundi Emmanuelle Bochenek-Puren, procureure de la République d'Orléans.

Au moins 100.000 euros de marchandises volées

Cet homme, de nationalité étrangère, a priori inconnu de la justice, a été placé en détention provisoire, à l'issue de sa garde à vue, et une information judiciaire est ouverte. L'homme aurait commis des vols réguliers sur une longue période, de plusieurs mois, indique la procureure de la République. A ce stade, et "sous dans l'attente d'investigations supplémentaires, le préjudice des vols est d'au moins 100.000 euros".

"A-t-il des complices ? Qui sont les bénéficiaires et les éventuels intermédiaires ? Nous devons répondre à ces questions", précise Emmanuelle Bochenek-Puren, qui ne souhaite pas donner plus de détails sur les quantités de marchandises volées saisies au domicile de cet homme, arrêté dans l'agglomération orléanaise, ni sur la façon dont il revendait les parfums et les produits volés.