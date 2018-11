Orléans : une enseignante du lycée Jean Zay agressée dans sa classe par une élève

L'agression a eu lieu lundi après midi après un cours de français. Une élève de seconde s'en est pris physiquement à son enseignante. La police a été appelée sur les lieux et l'adolescente de 15 ans a été interpellée. Elle avait déjà été sanctionnée cette année pour des problèmes de discipline.

Orléans, France

Le motif de l'agression peut paraître bien futile ! Lundi, en début du cours de français, une élève de seconde demande à sa professeure si une copine peut s'installer à ses côtés. L'enseignante refuse, sans doute pour éviter des bavardages et l'affaire semble en rester là. Mais, à la fin du cours, alors que toute la classe est sortie, l'adolescente se rue sur la professeure et lui porte des coups au visage. L'enseignante, totalement déstabilisée, trébuche et heurte son bureau. Elle sera finalement secourue par 2 élèves qui passent dans le couloir.

La police appelée sur les lieux

La proviseure du lycée Jean Zay, Evelyne Richard, alerte alors la police. L'adolescente est interpellée sur le site et conduite au commissariat. Mais les auditions n'ont pas duré longtemps. La jeune fille a été hospitalisée lundi soir pour suivre des soins psychiatriques. Sa garde à vue est donc interrompue pour l'instant. "C'est une élève difficile, qui a redoublé sa seconde _"_explique la proviseure. " Elle avait déjà été sanctionnée cette année pour des problèmes de discipline. Mais là, on a franchi un autre palier, il fallait marquer le coup" insiste Evelyne Richard. Une plainte a été déposée par l'enseignante et également par le lycée.

Un cas isolé selon le Rectorat

Après l'agression, la Rectrice de l'Académie, Katia Béguin et le Directeur Académique du Loiret, Philippe Ballé, se sont rendus sur place pour rencontrer et rassurer les enseignants de Jean Zay. "C'est _un cas grave, inadmissible_" explique Phillipe Ballé " mais heureusement isolé et qui ne reflète pas le fonctionnement global de nos établissements".

L'enseignante elle reste très "choquée". Une collègue l'a raccompagnée chez elle le soir des faits "pour qu'elle ne soit pas seule après cette agression". Elle devrait également bénéficier d'un arrêt maladie de quelques jours. Tous les élèves du Lycée Jean Zay ont également été informés au cours de la journée de mardi.