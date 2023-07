Orléans : une jeune cycliste dans un état grave après avoir été percutée par un camion

Ce lundi 24 juillet un peu avant 10 heures, une adolescente de 19 ans a été happée par un camion qui empruntait la bretelle d'accès à l'avenue Roger Secrétain située à hauteur du supermarché Auchan d'Olivet, sur la RD 2020, au sud d'Orléans. La victime, originaire d'Orléans, a dû être médicalisée sur place avant d'être transportée à l'hôpital d'Orléans, elle serait gravement blessée à une jambe, notamment.

La birgade "accidents" de la police nationale d'Orléans s'est rendue sur place, et les circonstances exactes du drame restent encore à déterminer. On ne sait pas, à ce stade, où se trouvait et d'où venait la jeune cycliste, au moment de l'accident avec le poids-lourd. Celui-ci venait d'emprunter la bretelle d'accès à la RD 2020, en direction d'Orléans. Une voie qui n'est pas équipée de piste cyclable.

Le conducteur du camion, très choqué, a été pris en charge par les pompiers du Loiret juste après l'accident, il doit être entendu par les enquêteurs, ainsi que deux témoins de la scène, très choqués également.