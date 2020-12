Orléans : une jeune femme algérienne séquestrée dans son appartement et violentée depuis trois mois

La police est intervenue lundi soir vers 21h15, rue Charles le Chauve, dans un immeuble du quartier des Blossières à Orléans. A leur arrivée, ils découvrent qu'une jeune femme de 22 ans est séquestrée dans son appartement depuis trois mois, au neuvième étage.

Elle parvient à donner l'alerte au bout de trois mois

C'est elle qui a donné l'alerte, après avoir trouvé un téléphone. Ne connaissant pas les numéros d'urgence français, elle a appelé plusieurs proches en France et en Algérie, qui ont ensuite contacté la police. Résultat : plusieurs commissariats, dont ceux de Rouen et Lyon, ont appelé au même moment le commissariat d'Orléans dans la soirée de lundi pour alerter de la situation.

La victime, parlant très mal le français, ne connaissait pas l'adresse de l'appartement où elle était séquestrée depuis septembre. Les policiers ont réussi à la retrouver grâce à la géolocalisation de son téléphone. Sur place, ils trouvent le beau-père de la jeune femme, un algérien de 57 ans, qui était chargé de la surveiller.

Le mari, âgé de 22 ans, est arrêté sur son lieu de travail un peu plus tard, dans une autre commune du Loiret, tandis que le beau-frère de 19 ans, lui aussi accusé d'avoir participé à la séquestration, a été arrêté mardi matin à Orléans.

De nationalité algérienne, mariée en Algérie, elle serait arrivée en France trois mois plus tôt, et aurait donc été retenue de force et violentée par son beau-père, son beau-frère et son mari. L'appartement était fermé à clé en permanence et la jeune femme n'était autorisée à sortir dehors qu'une fois par semaine pour accompagner son mari "faire les courses".

La victime a subi des violences

La victime, qui porte des traces de coups sur son corps, a été transportée à l'unité médico-judiciaire de l'hôpital d'Orléans. Les trois hommes, de nationalité algérienne, placés en garde à vue, sont présentés au Parquet ce mercredi après-midi à Oléans.

Aucun phénomène de radicalisation n'a été constaté, ajoute une source policière. Tous nient les faits, lors de leurs gardes à vue. Ils devraient être poursuivis pour séquestration et violences. La jeune femme, blessée aux jambes et au visage, a cinq jours d'ITT (incapacité totale de travail).