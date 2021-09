Orléans : une voiture percute le tramway au niveau du pont Georges V, le trafic interrompu

Une voiture a percuté le tramway de la ligne A sur son côté droit ce lundi après-midi à Orléans, dans le Loiret, aux alentours de 14h15, à l'intersection de la rue Royale et du quai Cypierre, à la sortie du pont Georges V.

Pas de blessé

La conductrice n'a pas été blessée, elle a pu garer sa voiture sur le côté, les passagers du tram n'ont pas non plus été blessés mais ils ont été évacués de la rame au milieu de la route. La rame a été endommagée à l'avant, sur son côté droit et un morceau est passé dessous ce qui bloque le tramway. La circulation est perturbée dans le secteur pour le moment et le trafic sur la ligne A interrompu.