Orléans : vol de voitures de luxe en location

La police a démantelé un réseau d'escroquerie aux voitures de locations. Des individus louaient des voitures dans des agences de location grâce à de faux papiers. Ils roulaient ensuite vers des pays étrangers où ils planquaient les véhicules. Ils ont été interpellés à Orléans.

Tout commence le samedi 26 août en fin d'après-midi, des clients viennent louer une voiture dans une agence d'Orléans. Ils repartent au volant d'un gros 4X4, Nissan X-trail. Les agents de location ont un doute sur les documents fournis, notamment le permis et la carte d'identité du conducteur. Mais ils ne portent plainte que quelques jours plus tard, le mardi 29 août.

Le loueur aperçoit le véhicule à Cercottes

Un des salariés de l'agence de location tombe sur la voiture Nissan X-trail en rentrant chez lui. Il l'aperçoit sur un parking à Cercottes et prévient les gendarmes qui interpellent 3 personnes : un homme de 31 ans, avec une adresse en Belgique, un autre de 34 ans, habitant en région parisienne et une femme de 22 ans, avec une adresse en Allemagne. Les individus sont en possession de chéquiers volés, de faux documents administratifs, de fausses quittances.

D'autres tentatives de vols de voitures dans l'agglomération

La police reprend l'affaire et l'enquête permet de découvrir que la troupe a deux autres tentatives d'escroquerie dans deux autres agences de location de l'agglomération orléanaise. Mais les individus n'ont pas pu aller jusqu'au bout car les loueurs se sont montrés méfiants et ont refusé de leur louer un véhicule.

Un mode opératoire bien connu en région parisienne

Le scénario est bien connu des enquêteurs. Les individus volent des chéquiers et ils fabriquent à partir de l'identité des victimes de faux papiers qu'ils utilisent dans des agences de location de véhicules. Généralement, ils prennent la direction de l'étranger au volant des voitures volés. Et plus personne ne les revoit ! Ils planquent les véhicules avant de les revendre. Le mode opératoire est bien connu en région parisienne et selon les enquêteurs, il semblerait que le gang agrandisse sa zone d'intervention. L'une des trois personnes interpellées est impliquée dans d'autres tentatives d'escroquerie sur Paris. Les trois individus sont convoqués la semaine prochaine en comparution immédiate au tribunal d'Orléans.