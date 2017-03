Orly, des provençaux racontent

Un varois et un arlésien étaient présents à l'aéroport d'Orly ce samedi matin quand un homme de 39 ans a tenté de s'emparer de l'arme d'un militaire de l'opération "Sentinelle"

"j'étais dans le taxi juste devant l'aéroport quand j'ai entendu comme des pétards". Fabrice devait prendre l'avion de 10H30 en direction de Montpellier. "je me suis retrouvé à l'intérieur de l'aéroport, les magasins ont tous tiré leur rideaux, les forces de l'ordre nous empêchaient de quittaient les lieux, personne ne nous disait ce qu'il se passait". Fabrice a très vite compris que quelque chose de grave se passait : "on lisait un peu de panique sur les visages des militaires et des policiers, ils n'étaient pas du tout sereins, c'est ce qui m'a fait pensé qu'il pourrait s'agir d'un attentat".

Fabrice a alors constaté que le huit clos provoquait une certaine panique chez les voyageurs : "les gens pleuraient, criaient, certains au contraire dansaient, riait, s'amusaient, c'était n'importe quoi". Fabrice a fini par s'enfuir de l'aéroport en passant par un parking, il a finalement pris un train vers 13H à Marne la Vallée

Stanislas lui arrivait de Toulon, ce lycéen de 17 ans participait à un rendez-vous associatif à Paris. "Une fois atterris sur le tarmac de l'aéroport nous sommes restés bloqués pendant 3 heures dans l'avion". Stanislas regarde alors par le hublot de l'appareil : "il y avait des policiers partout, on a compris qu'il se passait quelque chose". Informé par les réseaux sociaux les passagers obtenaient également des informations du pilote. "sur Facebook on parlait d'attentat, on a été pris d'une forte tension dans l'avion, on ne savait pas si le ou les terroristes allaient venir nous attaquer". Finalement les passagers rassurés sur l'issue de cet épisode mouvementé, Stanislas et les autres passagers ont été libérés vers 12H30, "on a pu récupérer nos bagages et on s'est tous dit que ca aurait pu être très très grave, c'était un peu irréel".