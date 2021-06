Orne - Deux jeunes condamnés après 22 cambriolages

L'enquête a démarré le 25 mars 2021. Elle a permis de relier 22 cambriolages commis dans l'Orne et d'aboutir à l'interpellation de deux jeunes de 20 et 21 ans. Ils ont été condamnés ce vendredi à deux ans de prison dont un avec sursis, et placés en détention.

L'enquête des gendarmes a duré deux mois, depuis le 25 mars 2021, dans le Pays d’Auge et le pays d’Ouche. Cibles des cambrioleurs : des résidences principales et secondaires, des exploitations agricoles et des entreprises. Le butin est constitué essentiellement de numéraire mais des véhicules ont également été dérobés, ainsi que du carburant et de l’outillage.

Les communes du Merlerault, Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe et Le Sap-en-Auge sont notamment victimes de ces faits. La commune de Résenlieu a été frappée à six reprises. Le groupement de gendarmerie départementale de l’Orne et plus particulièrement les compagnies d’Alençon-Argentan et de Mortagne ont conduit des investigations poussées, appuyés par les techniciens en identification criminelle basés à Alençon.

Les différentes auditions et actes d’enquêtes ont permis de relier 22 faits et d’identifier deux personnes, deux jeunes hommes âgés de 20 et 21 ans, résidant à Gacé et l’Aigle. Le mercredi 9 juin 2021, une vingtaine de gendarmes les ont interpellés. Après 48 heures de garde à vue, ils ont été présentés au Tribunal Judiciaire d’Argentan, et jugés en comparution immédiate ce vendredi. Ils ont été condamnés à deux ans de prison dont un avec sursis. Un mandat de dépôt a été prononcé.