Orne : deux trafics de drogue démantelés par les gendarmes, 5,3 kilos de stupéfiants saisis

Près de 5 kilos et demi de résine de cannabis, d'héroïne et de cocaïne ont été saisis par les compagnies de gendarmerie de Domfront-en-Poiraie et d’Alençon-Argentan, au cours des deux dernières semaines.

Au total, deux réseaux de drogue ont pu être démantelés. Une réussite, selon le lieutenant-colonel Roland Marzin, commandant en second du groupement de gendarmerie de l'Orne : "Nous avons enquêté sur un peu moins de 6 mois, ce qui a permis un coup de filet important, et ce qui enlève des produits dangereux pour la santé de la circulation."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Deux réseaux démantelés

Mi-octobre, un premier individu a été interpellé à Boischampré, au sud d'Argentan, une personne qui vendait de la résine de cannabis, mais aussi de l'héroïne et de la cocaïne. 2,2 kilos de drogue ont été saisis et deux personnes ont été interpellées. En comparution immédiate, elles ont écopé de peines allant entre 2 ans et demi et 3 ans de prison.

Lundi 18 octobre, un autre trafic a été démantelé, cette fois à Flers : une soixantaine de gendarmes ont interpellé au total 8 individus. 3 d'entre eux ont été condamnés en comparution immédiate à des peines de prison allant de 18 à 22 mois. Dans ce dossier, 3 kilos de résine de cannabis ont été saisis. Au total, c'est plus de 5 kilos de drogue qui ont été interceptés.

Des saisies importantes à l'échelle des communes concernées, selon les forces de l'ordre. En tout pour ces deux affaires, environ 75 gendarmes étaient mobilisés.