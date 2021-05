Orne : la relaxe pour le propriétaire d'une salle louée pour un mariage en plein couvre feu

"Je suis soulagé" lâche Alexandre Lajzerowicz à la sortie du tribunal d'Argentan ce 18 mai 2021. Il y a un mois lors de l'audience, il avait longuement expliqué aux juges les circonstances qui l'avaient conduit à louer illégalement la salle de son domaine, au mépris de l'état d'urgence sanitaire. "Je ne touchais aucune aide, je ne savais même pas comment faire manger mes enfants, j'ai eu cette proposition, et j'ai loué la salle pour 1000 euros en liquide". Son domaine, situé à Avernes-saint-Gourgon (Orne) était complètement à l'arrêt en raison de la crise sanitaire.

Une trentaine de PV dressés sur le parking, alors qu'à l'intérieur la fête battait son plein

Sauf que le soir du 15 décembre 2020, les promesses faites oralement par les organisateurs quelques jours plus tôt ne sont pas tenues. "Ils m'avaient assuré qu'il n'y aurait pas plus de 100 personnes." Très vite, le propriétaire est dépassé par la situation. Les voitures affluent sur le parking où il tente tant bien que mal de faire la circulation, et à l'intérieur 150 personnes dansent et font la fête sans masque. Prévenus par des voisins, les gendarmes verbalisent à l'extérieur uniquement les retardataires. Ils dressent 26 PV pour non respect du couvre feu.

Le lendemain des faits, seul le propriétaire se retrouve en garde à vue. "J'y ai passé 25 heures, j'ai pris conscience de mon erreur, mais j'ai été choqué d'entendre qu'on m'accusait d'avoir directement exposé ces personnes à un risque de mort". Choquant en effet confirme son avocate. Maître Océane Dufoix qui a bataillé pendant sa plaidoirie pour que la mise en danger de la vie d'autrui soit écartée. "Il n'a fourni que la salle et rien d'autre, aucune prestation. Il est tout seul aujourd'hui face aux juges, pourquoi n'a-t-on pas cherché à identifier les organisateurs ?"

On ne peut pas se baser sur de "simples suppositions" estime le tribunal

Sans répondre à cette question, le tribunal dans sa décision a pointé entre les lignes les lacunes de l'enquête. "Aucune des personnes verbalisées sur le parking n'a été entendue". La juridiction estime qu'on ne peut pas se baser sur de "seules suppositions" pour estimer qu'Alexandre Lajzerowicz a mis directement en danger les participants.

Le propriétaire est donc relaxé pour le délit de mise en danger de la vie d'autrui. Il écope en revanche d'une amende 350 euros pour l'ouverture illégale de son établissement. Mais il repart soulagé. Il touche actuellement les aides, va louer sa salle cet été pour quatre mariages. "On est loin du chiffre d'affaire habituel, mais j'espère que le plus dur est derrière moi et que je réussirai à m'en sortir". Il a mis sa salle en vente, mais on le sent bien, il ne s'en séparera que la mort dans l'âme.